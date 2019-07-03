Як треба лаятися українською, радить Богомолець. Фото: Stuklopechat.com

https://racurs.ua/ua/n123898-yak-treba-layatysya-ukrayinskou-rozpovila-bogomolec-video.html

Ракурс

Заборону нецензурної лайки у громадських місцях і засобах масової інформації ініціює депутат Верховної Ради Ольга Богомолець. Сьогодні в кулуарах парламенту вона просвітила журналістів, якою лексикою можна замінити непритаманне українській мові лихослів’я.

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Українці ніколи не вживали лайку «нижче пояса». Для України характерний зовсім інший пантеїстичний вимір лайки, — заявила Богомолець.

При цьому нардеп навела один із прикладів лайливого вислову українською — «бодай тебе когут копне».

Богомолець додала, що вважає українські лайливі вислови надзвичайно цікавими, окрім того, вони не принижують людської гідності.

Як відомо, напередодні в Раді зареєстрували проект закону про заборону лихослів’я в громадських місцях, під час онлайн-трансляцій та у ЗМІ авторства Богомолець. Зокрема, нардеп пропонує збільшити штрафи за вживання нецензурної лексики. Так, публічна особа за такі порушення може отримати до 100 тис. грн штрафу.