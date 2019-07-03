Заборона матюків: що передбачає законопроект Богомолець проти лихослів'я. Фото: Іndex

https://racurs.ua/ua/n123887-zaborona-matukiv-scho-peredbachaie-zakonoproekt-bogomolec-proty-lyhosliv-ya.html

Ракурс

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Заборонити нецензурну лайку в громадських місцях і в засобах масової інформації пропонує нардеп Ольга Богомолець, яка напередодні внесла у Верховну Раду відповідний документ.

Законопроект № 10414 «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови) та пояснювальна записка до нього вже оприлюднені на сайті парламенту.

Зокрема, Богомолець пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, посиливши відповідальність за використання нецензурної лайки у громадських місцях.

Нині за такі дії, що підпадають під ст. 173 «Дрібне хуліганство», порушнику загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 тис 881,15 до 6 тис 723,50 грн), громадські роботи на термін від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

За новим же законом, якщо його підтримають нардепи, цю статтю доповнять пунктом про заборону вживання нецензурної лайки у ЗМІ та під час поширення аудіовізуальної інформації в інтернеті та в рамках публічних виступів.

Богомолець пропонує збільшити розмір штрафів за вказані порушення до 40−75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (38 тис 420 грн — 72 тис 037,50 грн). Якщо ж нецензурно лаятиметься публічна особа, то її мають штрафувати на 75−100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (72 тис 037,50 грн — 96 тис 050 грн).

Стосовно порушників-телевізійників, то пропонується штрафувати їх в обсязі 10% розміру ліцензійного збору, а отримані від цього кошти — спрямовувати на розвиток «Українського культурного фонду».

У пояснювальній записці до законопроекту № 10414 розтлумачено термін «нецензурна лайка» (лихослів'я) — це ненормативна (неприпустима) лексика, перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом міністрів України. Також пояснюється, що нецензурними вважатимуть навіть ті слова і вирази, в яких буде замінено будь-яку літеру. При цьому список забороненої лексики у законопроекті не наведено, тому наразі неможливо встановити, за які вислови пропонується притягувати до відповідальності.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що з партії «Європейська солідарність» виключили скандальну чиновницю Наталію Баласинович через відео, на якому вона нецензурно лається.