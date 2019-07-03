Запрет мата: что предусматривает законопроект Богомолец против сквернословия. Фото: Иndex

https://racurs.ua/n123887-zapret-mata-chto-predusmatrivaet-zakonoproekt-bogomolec-protiv-skvernosloviya.html

Ракурс

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Запретить нецензурную брань в общественных местах и ​​в средствах массовой информации предлагает нардеп Ольга Богомолец, которая накануне внесла в Верховную Раду соответствующий документ.

Законопроект № 10414 «О противодействии сквернословию» (о дематюкации языка) и пояснительная записка к нему уже обнародованы на сайте парламента.

В частности, Богомолец предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, усилив ответственность за использование нецензурной брани в общественных местах.

Сейчас за такие действия, подпадающие под ст. 173 «Мелкое хулиганство», нарушителю грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс 881,15 до 6 тыс 723,50 грн), общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест сроком до 15 суток.

По новому же закону, если его поддержат нардепы, статью дополнят пунктом о запрете употребления нецензурной брани в СМИ и во время распространения аудиовизуальной информации в интернете и в рамках публичных выступлений.

Богомолец предлагает увеличить размер штрафов за указанные нарушения до 40−75 необлагаемых минимумов доходов граждан (38 тыс 420 грн — 72 тыс 037,50 грн). Если же нецензурно будет ругаться публичное лицо, то его должны будут штрафовать на 75−100 необлагаемых минимумов доходов граждан (72 тыс 037,50 грн — 96 тыс 050 грн).

В отношении нарушителей-телевизионщиков, то предлагается штрафовать их в размере 10% лицензионного сбора, а полученные от этого средства — направлять на развитие «Украинского культурного фонда».

В пояснительной записке к законопроекту № 10414 разъяснен термин «нецензурная брань» (сквернословие) — это ненормативная (недопустима) лексика, перечень слов и выражений которой утверждается Кабинетом министров Украины. Также объясняется, что нецензурными будут считать даже те слова и выражения, в которых заменят любую букву. При этом список запрещенной лексики в законопроекте не приведен, поэтому пока невозможно установить, за какие высказывания предлагается привлекать к ответственности.

Ранее «Ракурс» сообщал, что из партии"Европейская солидарность" исключили скандальную чиновницу Баласинович из-за видео, на котором она нецензурно ругается.