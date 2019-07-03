ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, фото: «Суспільне мовлення»

https://racurs.ua/ua/n123895-reiestraciya-kluieva-ta-shariya-cvk-obicyaie-pereglyanuty-svoie-rishennya-pislya-otrymanni.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) обіцяє після надходження додаткової інформації від правоохоронних органів зібратися на засідання й переглянути своє рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

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Про це заявив народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Черненко, повідомляє телеканал «Прямий».

За словами Черненка, за інформацією, котра підтвердить факти непроживання вказаних осіб в Україні протягом останніх п’яти років, ЦВК звернулася до СБУ, Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ. Її отримання очікується в найближчі години.

Тому що та інформація, яка була надана раніше, була або дійсно неповною, або визнана судом не відповідною, — зазначив Черненко.

Водночас агентство «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела в Держприкордонслужбі повідомляє, що, за наявною в прикордонників інформацією, Клюєв з 2014 року формально був відсутній в Україні лише дев’ять днів — з 1 по 11 січня 2014 року.

Іншої інформації щодо перетину Клюєвим кордону за останні п’ять років, у базі прикордонної служби немає, наголосило джерело агентства.

Зазначається, що з приводу Клюєва Центрвиборчком двічі звертався до Держприкордонслужби.

Нагадаємо, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури сьогодні спрямувало до ЦВК документи, які підтверджують відсутність Клюєва в Україні в останні роки.