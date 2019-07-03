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ЦИК может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария, фото: «Суспільне мовлення»

Регистрация Клюева и Шария: ЦИК обещает пересмотреть свое решение — нардеп (ВИДЕО)

3 июл 2019, 16:53
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обещает после поступления дополнительной информации от правоохранительных органов собраться на заседание и пересмотреть свое решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

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Об этом заявил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко, сообщает телеканал «Прямый».

По словам Черненко, за информацией, которая подтвердит факты непроживания указанных лиц в Украине в течение последних пяти лет, ЦИК обратился в СБУ, Госпогранслужбу и Министерство внутренних дел. Ее получение ожидается в ближайшие часы.

Потому что та информация, которая была предоставлена ранее, была или действительно неполной, или признана судом соответствующей, — отметил Черненко.

В то же время агентство «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в Госпогранслужбе сообщает, что, по имеющейся у пограничников информации, Клюев с 2014 года формально отсутствовал в Украине только девять дней — с 1 по 11 января 2014 года.

Другой информации о пересечении Клюевым границы за последние пять лет, в базе пограничной службы нет, отметил источник агентства.

Отмечается, что по поводу Клюева Центризбирком дважды обращался в Госпогранслужбу.

Напомним, управление специальных расследований Генпрокуратуры сегодня направило в ЦИК документы, подтверждающие отсутствие Клюева в Украине в последние годы.


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