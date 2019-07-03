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У роботі Facebook знову зафіксовано збої, фото: TNW

Збій в роботі Instagram, WhatsApp і Facebook спостерігається в низці регіонів світу (КАРТА, ІНФОГРАФІКА)

3 лип 2019, 18:09
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У роботі популярних соціальних мереж Instagram і Facebook, а також інтернет-месенджера WhatsApp по всьому світу фіксуються численні збої.

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З проблемами зіткнулися користувачі в низці країн Європи, зокрема й України, південно-східної Азії, а також Північної та Південної Америки. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, котрий відстежує доступність у мережі популярних інтернет-сайтів.

Користувачі соцмереж скаржаться на неможливість публікування фотографій і відеоматеріалів. Деякі публікації в стрічці також не завантажуються. У WhatsApp користувачі не можуть відкрити отримані зображення і відео.

Всі три популярні інтернет-сервіси належать компанії Facebook, вона цю ситуацію наразі не коментує.

Збій роботі соцмережі Фейсбук, карта: Downdetector

Збій роботі соцмережі Фейсбук, інфографіка: Downdetector

Нагадаємо, на початку травня соцмережа Фейсбук видалила майже 100 антиукраїнських сторінок, які керувалися з території Росії. У компанії заявили, що ці акаунти були задіяні у «скоординованій неавтентичній поведінці у Facebook та Instagram».

Джерело: Ракурс


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