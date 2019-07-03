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Ракурс
В работе Facebook снова зафиксированы сбои, фото: TNW

Сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook наблюдается в ряде регионов мира (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)

3 июл 2019, 18:09
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В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook, а также интернет-мессенджера WhatsApp по всему миру фиксируются многочисленные сбои.

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С проблемами столкнулись пользователи в ряде стран Европы, включая Украину, юго-восточной Азии, а также Северной и Южной Америки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает доступность в сети популярных интернет-сайтов.

Пользователи соцсетей жалуются на невозможность публикации фотографий и видеоматериалов. Некоторые публикации в ленте также не загружаются. В WhatsApp пользователи не могут открыть полученные изображения и видео.

Все три популярные интернет-сервисы принадлежат компании Facebook, она эту ситуацию пока не комментирует.

Сбой работе соцсети Фейсбук, карта: Downdetector

Сбой работе соцсети Фейсбук, инфографика: Downdetector

Напомним, в начале мая соцсеть Фейсбук удалила почти 100 антиукраинских страниц, которыми руководили с территории России. В компании заявили, что эти аккаунты были задействованы в «скоординированном неаутентичном поведении в Facebook и Instagram».

Источник: Ракурс


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