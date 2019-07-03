Ракурсhttps://racurs.ua/
В работе Facebook снова зафиксированы сбои, фото: TNW
Сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook наблюдается в ряде регионов мира (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n123901-sboy-v-rabote-instagram-whatsapp-i-facebook-nabludaetsya-v-ryade-regionov-mira-karta-infografika.htmlРакурс
В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook, а также интернет-мессенджера WhatsApp по всему миру фиксируются многочисленные сбои.
Loading...
С проблемами столкнулись пользователи в ряде стран Европы, включая Украину, юго-восточной Азии, а также Северной и Южной Америки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает доступность в сети популярных интернет-сайтов.
Пользователи соцсетей жалуются на невозможность публикации фотографий и видеоматериалов. Некоторые публикации в ленте также не загружаются. В WhatsApp пользователи не могут открыть полученные изображения и видео.
Все три популярные интернет-сервисы принадлежат компании Facebook, она эту ситуацию пока не комментирует.
Напомним, в начале мая соцсеть Фейсбук удалила почти 100 антиукраинских страниц, которыми руководили с территории России. В компании заявили, что эти аккаунты были задействованы в «скоординированном неаутентичном поведении в Facebook и Instagram».
Загрузка...