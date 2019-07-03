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Европарламент возглавил итальянец Давид-Мария Сассоли. Фото: Euronews

Европарламент возглавил итальянец Давид-Мария Сассоли (ФОТО)

3 июл 2019, 18:02
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Выборы в Европарламент сегодня, 3 июля, завершились избранием на должность главы законодательного органа Европейского Союза 63-летнего итальянского депутата Давида-Марии Сассоли, левоцентриста от «Демократической партии».

Новоизбранный президент Европарламента во время своего первого выступления в должности отметил, что в последнее время очень много людей подпитывали конфликты в ЕС. Об этом сообщает Euronews.

Сассоли добавил, что среди приоритетов его работы будут проблемы молодежной безработицы, миграции, изменения климата, «цифровой революции», а также вопрос о «новом мировом балансе».

Европарламент возглавил итальянец Давид-Мария Сассоли. Фото: Euronews

Европарламент возглавил итальянец Давид-Мария Сассоли. Фото: Euronews

Мы должны иметь силы, чтобы восстановить наш процесс интеграции, изменив наш Союз, чтобы иметь возможность активнее реагировать на потребности наших граждан и давать реальные ответы на их проблемы, — заявил Сассоли.


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