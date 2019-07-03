Європарламент очолив італієць Давид-Марія Сассолі. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n123897-ievroparlament-ocholyv-italiiec-davyd-mariya-sassoli-foto.html

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Вибори до Європарламенту сьогодні, 3 липня, завершилися обранням на посаду глави законодавчого органу Європейського Союзу 63-річного італійського депутата Давида-Марії Сассолі, лівоцентриста від «Демократичної партії».

Новообраний президент Європарламенту під час свого першого виступу на посаді зазначив, що останнім часом багато людей підживлювали конфлікти у ЄС. Про це повідомляє Euronews.

Сассолі додав, що серед пріоритетів його роботи будуть проблеми молодіжного безробіття, міграції, зміни клімату, «цифрової революції», а також питання про «новий світовий баланс».