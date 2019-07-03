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Європарламент очолив італієць Давид-Марія Сассолі. Фото: Euronews

Європарламент очолив італієць Давид-Марія Сассолі (ФОТО)

3 лип 2019, 18:02
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Вибори до Європарламенту сьогодні, 3 липня, завершилися обранням на посаду глави законодавчого органу Європейського Союзу 63-річного італійського депутата Давида-Марії Сассолі, лівоцентриста від «Демократичної партії».

Новообраний президент Європарламенту під час свого першого виступу на посаді зазначив, що останнім часом багато людей підживлювали конфлікти у ЄС. Про це повідомляє Euronews.

Сассолі додав, що серед пріоритетів його роботи будуть проблеми молодіжного безробіття, міграції, зміни клімату, «цифрової революції», а також питання про «новий світовий баланс».

Європарламент очолив італієць Давид-Марія Сассолі. Фото: Euronews

Європарламент очолив італієць Давид-Марія Сассолі. Фото: Euronews

Ми повинні мати сили, щоб відновити наш процес інтеграції, змінивши наш Союз, щоб мати можливість активніше реагувати на потреби наших громадян і давати реальні відповіді на їхні проблеми, — заявив Сассолі.


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