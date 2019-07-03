Позачергові вибори: делегація ПАРЄ достроково припинила діяльність в Україні

Минулого тижня російська делегація повернулася до ПАРЄ, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n123902-pozachergovi-vybory-delegaciya-parie-dostrokovo-prypynyla-diyalnist-v-ukrayini.html

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Передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) достроково припинила свою діяльність в Україні.

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Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ПАРЄ, повідомляє видання «Європейська правда».

В Україні делегація цієї міжнародної організації перебувала відучора, з метою перевірки ситуації напередодні позачергових виборів до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.

Рішення про дострокове припинення діяльності делегації пояснюється нещодавно отриманим від голови Верховної Ради Андрія Парубія листом, у котрому він проінформував президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є про відкликання запрошення для спостереження за проведенням в Україні дострокових виборів.

Зазначається, що за час перебування в Україні делегація встигла провести зустрічі з лідерами і представниками низки партій, представниками громадянського суспільства і ЗМІ, представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні, а також дипломатами.

Інші зустрічі були скасовані.

Делегацію очолював Март ван де Вен з Нідерландів. Також у ній були представники Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

Нагадаємо, про відкликання запрошення для ПАРЄ стало відомо вчора. Мотивуючи це рішення, Парубій наголосив, що спостерігачами на українських виборах не можуть бути представники країни-агресора Росії, делегація котрої минулого тижня повернулася до ПАРЄ.