Внеочередные выборы: делегация ПАСЕ досрочно прекратила деятельность в Украине

На прошлой неделе российская делегация вернулась в ПАСЕ, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n123902-vneocherednye-vybory-delegaciya-pase-dosrochno-prekratila-deyatelnost-v-ukraine.html

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Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) досрочно прекратила свою деятельность в Украине.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ПАСЕ, сообщает издание «Европейская правда».

В Украине делегация этой международной организации находилась со вчерашнего дня, с целью проверки ситуации накануне внеочередных выборов в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

Решение о досрочном прекращении деятельности делегации объясняется недавно полученным от председателя Верховной Рады Андрея Парубия письмом, в котором он проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве приглашения для наблюдения за проведением в Украине досрочных выборов.

Отмечается, что за время пребывания в Украине делегация успела провести встречи с лидерами и представителями ряда партий, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Другие встречи были отменены.

Делегацию возглавлял Март ван де Вен из Нидерландов. Также в ней были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Напомним, об отзыве приглашения для ПАСЕ стало известно вчера. Мотивируя это решение, Парубий отметил, что наблюдателями на украинских выборах не могут быть представители страны-агрессора России, делегация которой на прошлой неделе вернулась в ПАСЕ.