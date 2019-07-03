Новини Одеси: чоловік вбив сина і викинув тіло у вигрібну яму. Фото: РБК-Україна

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Жестокое убийство произошло в Одесской области. В поселке Сарата исчез 32-летний мужчина, а вскоре его тело было найдено в выгребной яме во дворе родного дяди.

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По подозрению в убийстве задержали 61-летнего отца погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как удалось выяснить следствию после опроса знакомых и установления круга общения погибшего, в последнее время мужчины не ладили. Во время одной из ссор между ними произошла драка и отец задушил сына. Пытаясь избавиться от улик, подозреваемый вынес тело с места преступления и выбросил его в выгребную яму.

Дядько вбитого чоловіка, в дворі якого виявили тіло, не пам’ятав деталей події, бо в момент убивства перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), триває слідство.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області була жорстоко вбита 11-річна Дарина Лук’яненко. Її 22-річний сусід спочатку намагався зґвалтувати дівчинку, після чого завдав кілька ударів ножем і задушив її, а тіло сховав у вигрібній ямі.