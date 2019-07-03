У Запоріжжі чоловік підпалив співмешканку, жінка дістала опіки 90% тіла

https://racurs.ua/ua/n123896-u-zaporijji-cholovik-pidpalyv-kohanu-jinka-otrymala-90-opikiv-tila-video.html

Ракурс

У Запоріжжі затримано чоловіка, котрий напередодні намагався живцем спалити свою співмешканку після сварки. За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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Під час раптової сварки у Хортицькому районі міста 29-річний чоловік облив свою 22-річну співмешканку запальною сумішшю і підпалив її. Постраждала, яка дістала 90% опіків голови, тулуба і кінцівок, була госпіталізована. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Запорізької області.

Зловмисника затримано і поміщено до СІЗО. За фактом його дій відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відео інциденту вже опубліковано в мережі. В коментарях користувачі мережі засуджують автора відео, який був очевидцем події, але продовжував знімати замість того, щоб кинутися на допомогу жінці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті спалила себе заживо 73-річна пенсіонерка. Перебуваючи у городі, вона облила себе пальним і підпалила. Родичі кинулися гасити полум’я, але врятувати жінку не вдалося.