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Ракурс
В Запорожье мужчина поджег сожительницу, женщина получила ожоги 90% тела

В Запорожье мужчина поджег сожительницу, женщина получила ожоги 90% тела (ВИДЕО)

3 июл 2019, 18:24
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В Запорожье задержан мужчина, который накануне пытался живьем сжечь свою сожительницу после ссоры. За это ему грозит до 15 лет заключения.

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Во время внезапной ссоры в Хортицком районе города 29-летний мужчина облил свою 22-летнюю сожительницу горючим и поджег ее. Женщина получила 90% ожогов головы, туловища и конечностей и была госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Злоумышленник задержан и помещен в СИЗО. По факту его действий открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Видео инцидента уже опубликовано в сети. В комментариях пользователи сети осуждают автора видеоролика, который был очевидцем события, но продолжал снимать вместо того, чтобы броситься на помощь женщине.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье сожгла себя заживо 73-летняя пенсионерка. Находясь в огороде, она облила себя горючим и подожгла. Родственники бросились тушить пламя, но спасти женщину не удалось.

Источник: Ракурс


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