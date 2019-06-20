Убийство Даши Лукьяненко: стали известны жуткие подробности последних минут жизни ребенка. Фото: Власно

https://racurs.ua/n123400-ubiystvo-dashi-lukyanenko-stali-izvestny-jutkie-podrobnosti-poslednih-minut-jizni-rebenka-video.html

Ракурс

Детали убийства 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области раскрыли правоохранители. Жуткие подробности рассказал подозреваемый на допросе.

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Злоумышленник дождался, когда девочка пойдет на танцы, схватил ее и потянул на свой двор. Подозреваемый занес девочку в дом, где раздел и пытался изнасиловать.

Ребенок сопротивлялся, поэтому злоумышленник ударил девочку ножом или шилом, а затем задушил. На шее убитой обнаружили два ранения. Об этом на брифинге сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Чтобы спрятать тело в выгребной яме, злоумышленник обмотал скотчем ноги девочки, привязал к ним камни, а на голову убитой надел пакет, который также замотал скотчем. Затем замотанное тело злоумышленник через отверстие туалета сбросил в выгребную яму.

Как известно, пропавшую Дашу Лукьяненко искали почти неделю, однако найти смогли лишь ее тело.

Как ранее сообщал «Ракурс», подозреваемый в убийстве ребенка признался в преступлении.