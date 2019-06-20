Вбивство Даші Лук’яненко: стали відомі моторошні подробиці останніх хвилин життя дитини. Фото: ВЛАСНО

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Деталі вбивства 11-річної Даші Лук’яненко із Одеської області розкрили правоохоронці. Моторошні подробиці розповів підозрюваний на допиті.

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Зловмисник дочекався, коли дівчинка піде на танці, схопив її та потягнув на своє подвір’я. Підозрюваний заніс дівчинку до будинку, де роздягнув та намагався зґвалтувати.

Дитина чинила опір, тому зловмисник вдарив її ножем або шилом, а потім задушив. На шиї вбитої виявили два поранення. Про це на брифінгу повідомив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

Щоб сховати тіло у вигрібній ямі, зловмисник обмотав скотчем ноги дівчинки, прив’язав до них каміння, а на голову вбитої одягнув пакет, який також замотав скотчем. Потім замотане тіло зловмисник через отвір туалету скинув у вигрібну яму.

Як відомо, зниклу Дашу Лук’яненко шукали майже тиждень, її тіло виявили учора ввечері у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що підозрюваний у вбивстві дитини зізнався у злочині.