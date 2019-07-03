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Ракурс
Станіслав Єжов, фото: «Досьє»

Обвинувачуваного у держзраді екс-перекладача Гройсмана випустили під домашній арешт — Сарган

3 лип 2019, 20:51
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Рішенням колегії суддів Голосіївського районного суду Києва запобіжний захід для обвинувачуваного у державній зраді колишнього перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова замінено на цілодобове тримання під вартою.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила речниця Генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

За словами Сарган, попри заперечення прокурорів, суд вирішив задовольнити відповідне клопотання адвокатів Єжова.

Колишнього перекладача прем'єр-міністра також зобов’язали носити браслет.

Вчергове подякуємо Конституційному суду за їхнє піклування за долі терористів та державних зрадників, — зазначила Сарган, згадавши нещодавнє рішення КСУ, котрим було дозволено для підозрюваних у тероризмі та злочинах проти основ національної безпеки осіб застосовувати більш м’які запобіжні заходи, аніж тримання під вартою.

Єжова 20 грудня 2017 року затримали безпосередньо в будівлі Кабінету міністрів України.

Його звинувачують у тому, що в період з травня по грудень 2017 року він збирав та передавав співробітникам російської розвідки важливу службову інформацію Кабміну у сфері зовнішніх відносин.

Зокрема, обвинувачення стверджує, що Єжов записав і передав третій особі розмови Гройсмана та спецпредставника Держдепартаменту США з України Курта Волкера.

Джерело: Ракурс


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999

Обвинувачуваного у держзраді екс-перекладача Гройсмана випустили під домашній арешт — Сарган

Голосіївський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у державній зраді колишнього перекладача Володимира Гройсмана Станіслава Єжова на цілодобове тримання під вартою із носінням електронного браслета

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