Станіслав Єжов, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/ua/n123906-obvynuvachuvanogo-u-derjzradi-eks-perekladacha-groysmana-vypustyly-pid-domashniy-aresht-sargan.html

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Рішенням колегії суддів Голосіївського районного суду Києва запобіжний захід для обвинувачуваного у державній зраді колишнього перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова замінено на цілодобове тримання під вартою.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила речниця Генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

За словами Сарган, попри заперечення прокурорів, суд вирішив задовольнити відповідне клопотання адвокатів Єжова.

Колишнього перекладача прем'єр-міністра також зобов’язали носити браслет.

Вчергове подякуємо Конституційному суду за їхнє піклування за долі терористів та державних зрадників, — зазначила Сарган, згадавши нещодавнє рішення КСУ, котрим було дозволено для підозрюваних у тероризмі та злочинах проти основ національної безпеки осіб застосовувати більш м’які запобіжні заходи, аніж тримання під вартою.

Єжова 20 грудня 2017 року затримали безпосередньо в будівлі Кабінету міністрів України.

Його звинувачують у тому, що в період з травня по грудень 2017 року він збирав та передавав співробітникам російської розвідки важливу службову інформацію Кабміну у сфері зовнішніх відносин.

Зокрема, обвинувачення стверджує, що Єжов записав і передав третій особі розмови Гройсмана та спецпредставника Держдепартаменту США з України Курта Волкера.