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Ракурс
Станислав Ежов, фото: «Досьє»

Обвиняемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили под домашний арест — Сарган

3 июл 2019, 20:51
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Решением коллегии судей Голосеевского районного суда Киева мера пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислава Ежова заменена на круглосуточное содержание под стражей.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По словам Сарган, несмотря на возражения прокуроров, суд решил удовлетворить соответствующее ходатайство адвокатов Ежова.

Бывшего переводчика премьер-министра также обязали носить браслет.

В очередной раз поблагодарим Конституционный суд за их заботы о судьбе террористов и государственных изменников, — отметила Сарган, вспомнив недавнее решение КСУ, которым было разрешено для подозреваемых в терроризме и преступлениях против основ национальной безопасности лиц применять более мягкие меры, чем содержание под стражей.

Ежова 20 декабря 2017 года задержали непосредственно в здании Кабинета министров Украины.

Его обвиняют в том, что в период с мая по декабрь 2017 года он собирал и передавал сотрудникам российской разведки важную служебную информацию Кабмина в сфере внешних отношений.

В частности, обвинение утверждает, что Ежов записал и передал третьему лицу разговоры Гройсмана и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

Источник: Ракурс


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999

Обвиняемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили под домашний арест — Сарган

Голосеевский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика Владимира Гройсмана Станислава Ежова на круглосуточное содержание под стражей с ношением электронного браслета

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