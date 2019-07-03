Станислав Ежов, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/n123906-obvinyaemogo-v-gosizmene-eks-perevodchika-groysmana-vypustili-pod-domashniy-arest-sargan.html

Ракурс

Решением коллегии судей Голосеевского районного суда Киева мера пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислава Ежова заменена на круглосуточное содержание под стражей.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По словам Сарган, несмотря на возражения прокуроров, суд решил удовлетворить соответствующее ходатайство адвокатов Ежова.

Бывшего переводчика премьер-министра также обязали носить браслет.

В очередной раз поблагодарим Конституционный суд за их заботы о судьбе террористов и государственных изменников, — отметила Сарган, вспомнив недавнее решение КСУ, которым было разрешено для подозреваемых в терроризме и преступлениях против основ национальной безопасности лиц применять более мягкие меры, чем содержание под стражей.

Ежова 20 декабря 2017 года задержали непосредственно в здании Кабинета министров Украины.

Его обвиняют в том, что в период с мая по декабрь 2017 года он собирал и передавал сотрудникам российской разведки важную служебную информацию Кабмина в сфере внешних отношений.

В частности, обвинение утверждает, что Ежов записал и передал третьему лицу разговоры Гройсмана и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.