Дело Вышинского: Подольский суд перенес рассмотрение обвинительного акта на 15 июля

Кирилл Вышинский, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n123905-delo-vyshinskogo-podolskiy-sud-perenes-rassmotrenie-obvinitelnogo-akta-na-15-iulya.html

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Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение обвинительного акта в отношении главного редактора РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского.

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Соответствующее решение принято в связи с тем, что прокуроры обратились в суд с просьбой перенести рассмотрение на несколько дней из-за привлечения к делу новых прокуроров, которые еще не ознакомились с материалами, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что судья также посоветовала прокурорам тщательно подготовиться к следующему заседанию, «чтобы в будущем таких случаев больше не было».

Таким образом, сегодняшнее заседание суда по этому делу длилось 20 минут.

Следующее заседание суда начнется 15 июля в 16.15.

В прокуратуре Автономной республики Крым журналистам сообщили, что обвинению нужны несколько дней для подготовки в связи с изменением группы прокуроров. Теперь в составе группы обвинения работают восемь прокуроров.

Срок действия меры пресечения для Вышинского завершается 22 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в государственной измене. По мнению следствия, главред РИА «Новости Украины» работал на Россию в рамках осуществляемой страной-агрессором гибридной информационной войны против нашего государства.

Напомним, в марте этого года украинский омбудсмен Людмила Денисова показала, в каких условиях содержат Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева.