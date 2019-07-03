Справа Вишинського: Подільський суд переніс розгляд обвинувального акта на 15 липня

Кирило Вишинський, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n123905-sprava-vyshynskogo-podilskyy-sud-perenis-rozglyad-obvynuvalnogo-akta-na-15-lypnya.html

Ракурс

Подільський районний суд Києва переніс розгляд обвинувального акту щодо головного редактора РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського.

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Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з тим, що прокурори звернулися до суду з проханням перенести розгляд на кілька днів через залучення до справи нових прокурорів, котрі ще не ознайомилися з матеріалами, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що суддя також порадила прокурорам ретельно підготуватися до наступного засідання, «щоб у майбутньому таких випадків більше не було».

Таким чином, сьогоднішнє засідання суду у цій справі тривало 20 хв.

Наступне засідання суду розпочнеться 15 липня о 16.15.

У прокуратурі Автономної республіки Крим журналістам повідомили, що обвинуваченню потрібні кілька днів для підготовки у зв’язку із зміною групи прокурорів. Тепер у складі групи обвинувачення працюють вісім прокурорів.

Термін дії запобіжного заходу для Вишинського завершується 22 липня.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Його підозрюють у державній зраді. На думку слідства, головред РІА «Новости Україна» працював на Росію в межах здійснюваної країною-агресором гібридної інформаційної війни проти нашої держави.

Нагадаємо, у березні цього року український омбудсмен Людмила Денісова показала, в яких умовах утримують Вишинського у Лук’янівському СІЗО Києва.