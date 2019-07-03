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Штучний інтелект допоможе виявляти факти домашнього насильства

Штучний інтелект задіяли для захисту дітей від домашнього насильства в Японії

3 лип 2019, 19:53
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У розташованій в центральній частині Японії префектурі Міе розпочався експеримент із застосуванням системи штучного інтелекту для захисту дітей від домашнього насильства.

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Штучний інтелект визначатиме, чи потрібно спрямовувати дитину до спеціальної установи з метою захисту в разі підозр на насильство над нею, повідомляє телеканал NHK.

Експеримент у співпраці з місцевою владою проводить Національний інститут передової промислової науки і технологій Японії.

Ця система аналізує дані і прогнозує виникнення небезпечної ситуації в майбутньому, а також можливість її повторення.

Вона вже з’ясувала і занесла в список минулі випадки знущань над дітьми в цьому регіоні.

Користувачі вносять в неї різну інформацію, пов’язану з підозрами на знущання, наприклад, наявність порізів і синців на обличчях дітей, прохання дітей про захист.

Місцеві посадовці, які опікуються дітьми, сподіваються, що штучний інтелект допоможе швидко ухвалювати важкі рішення, якщо дитину, щодо якої є підозра в домашньому насильстві, слід захистити.

Це перший такого роду експеримент у країні. Очікується, що тестування системи штучного інтелекту триватиме до лютого наступного року.

Нагадаємо, торік стало відомо, що вчені створили штучний інтелект, здатний розпізнавати депресію за усним мовленням.


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