У більшості регіонів України опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n123903-pogoda-v-ukrayini-na-4-lypnya-na-bilshosti-terytoriyi-bez-opadiv-karta.html

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Погода в Україні 4 липня принесе місцями короткочасні дощі, грози та шквали 15−20 м/с в південних регіонах. На решті території нашої держави опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 8−13°, на узбережжі морів 15−20°. Вдень очікуються 19−24°, на півдні та сході країни — 25- 30°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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У Києві 4 липня мине без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−13°, вдень — 21−23°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Львові синоптики опадів також не обіцяють. Вночі температура опуститься до 9−11°, вдень підніметься до 22−24°. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі очікуються опади, місцями сильні. День мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі доба мине без опадів. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 25−27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові опади також не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 24−26°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме 11−13°, вдень — 23−25°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 4 липня буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, нещодавній руйнівний ураган знеструмив понад 500 населених пунктів у різних регіонах України.