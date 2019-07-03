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В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются

Погода в Украине на 4 июля: в большинстве регионов — без осадков (КАРТА)

3 июл 2019, 19:20
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Погода в Украине 4 июля принесет местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15−20 м/с в южных регионах. На остальной территории нашего государства осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 8−13°, на побережье морей 15−20°. Днем ожидаются 19- 24°, на юге и востоке страны — 25−30°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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В Киеве 4 июля пройдет без осадков. Ночью столбики термометров покажут 11−13°, днем — 21- 23°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Во Львове синоптики осадков также не обещают. Ночью температура опустится до 9−11°, днем поднимется до 22−24°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью ожидаются осадки, местами сильные. День пройдет без осадков. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Днепре сутки пройдут без осадков. Ночью температура составит 12−14°, днем — 25−27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Харькове осадки также не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 24−26°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 11- 13°, днем — 23−25°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине 4 июля, карта – Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 4 июля будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 июля, скриншот – gismeteo

Напомним, недавний разрушительный ураган обесточил более 500 населенных пунктов в различных регионах Украины.

Источник: Ракурс


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