Погода в Украине: мощный ураган обесточили 500 населенных пунктов, есть пострадавшие. Фото: Информатор

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Мощный ураган в Украине, который пронесся по территории страны накануне, принес немало разрушений и даже травмировал четырех человек.

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Свирепствовал разрушительный ураган в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Ровенской областях, В результате действия стихии более 500 населенных пунктов стали обесточенными, были сорваны крыши домов и вырваны с корнями деревья.

В Днепре поваленное сильным ветром дерево упало на остановку, на которой в тот момент находились люди. В результате три человека получили травмы и были госпитализированы.

На территории Кривого Рога непогода повалила около 80 деревьев, что повлекло за собой оборванные электропровода и разбитые крыши зданий. По словам местных жителей, вслед за дождем непогода принесла и крупный град.

В Кировоградской области вчера тоже наблюдался мощный град с дождем.

Пронесся ураган и по Ровенщине. Так, в селе Антоновка лед покрыл около 200 дворов, пробивая крыши домов и уничтожая урожай. В Дубровицком районе мощным порывом ветра была сорвана крыша местной школы. По предварительным данным, непогода нанесла ущерб на сотни тысяч гривен.

Значительно пострадал и Чернигов. Сильный ветер свирепствовал около 20 минут, но за это время успел выкорчевать деревья, ветви которых упали на дома, машины и дороги. Одно из поваленных деревьев привалило женщину, ее госпитализировали с травмами. Без электричества осталась часть города и несколько населенных пунктов области.

В Винницкой области вследствие урагана были повалены деревья и оборваны линии электропередач, в итоге более 80 населенных пунктов остались без света.

На Николаевщине непогода бушевала недолго, но успела не только оборвать линии электропередач, но и снести вышку мобильной связи.

В целом, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на утро 3 июля были обесточены более 500 населенных пунктов: в Днепропетровской области — 163, в Черниговской — 110, в Винницкой — 57, в Николаевской — 41, в Черновицкой — 38, в Кировоградской — 35, в Донецкой — 26, в Луганской — 14, в Запорожской — 12, в Житомирской — 11, в Сумской — 9, в Черкасской — 6 и в Киевской — 3.