Штормовое предупреждение и чрезвычайную пожарную опасность объявили в Украине. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n123877-shtormovoe-preduprejdenie-i-chrezvychaynuu-pojarnuu-opasnost-obyavili-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение объявили на территории Украины. В Карпатах и ​​в южных областях ожидаются грозы и шквальный ветер с порывами 15−20 м/с.

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Синоптики предупреждают, что до 5 июля включительно в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют северные и некоторые западные области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Накануне в Кривом Роге непогода оставила без света весь город и железную дорогу. В дороге из-за непогоды задержались около 10 поездов.

Отметим, что из-за ухудшения погодных условий в 13 областях Украины по состоянию на 7.00 часов утра остаются обесточенными 525 населенных пунктов. Больше всего пострадали Днепропетровская и Черниговская области.

В Днепре и в Черниговской области из-за непогоды пострадали четыре человека. Двое из них получили ранения из-за поваленных деревьев.

Сильный ветер и град повредили крыши более сотни домов на территории страны.

Как ранее сообщал «Ракурс», на востоке и юге Украины сегодня ожидаются дожди.