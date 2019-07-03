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Штормовое предупреждение и чрезвычайную пожарную опасность объявили в Украине. Фото: 112 Україна
Штормовое предупреждение и чрезвычайную пожарную опасность объявили в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n123877-shtormovoe-preduprejdenie-i-chrezvychaynuu-pojarnuu-opasnost-obyavili-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Штормовое предупреждение объявили на территории Украины. В Карпатах и в южных областях ожидаются грозы и шквальный ветер с порывами 15−20 м/с.
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Синоптики предупреждают, что до 5 июля включительно в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют северные и некоторые западные области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Накануне в Кривом Роге непогода оставила без света весь город и железную дорогу. В дороге из-за непогоды задержались около 10 поездов.
Отметим, что из-за ухудшения погодных условий в 13 областях Украины по состоянию на 7.00 часов утра остаются обесточенными 525 населенных пунктов. Больше всего пострадали Днепропетровская и Черниговская области.
В Днепре и в Черниговской области из-за непогоды пострадали четыре человека. Двое из них получили ранения из-за поваленных деревьев.
Сильный ветер и град повредили крыши более сотни домов на территории страны.
Как ранее сообщал «Ракурс», на востоке и юге Украины сегодня ожидаются дожди.
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