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Ракурс
Украина получит 45 млн долл. поддержки от Канады. Фото: Business Zavarnik

Украина получит 45 млн долл. поддержки от Канады

3 июл 2019, 09:33
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Украина получит 45 млн долл. финансовой помощи от канадского правительства. Из них 25 млн долл. предназначены для реализации и развития инклюзивных и гендерно реагирующих реформ в Украине.

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О финансовой поддержке Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал на брифинге в Торонто. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Трюдо также отметил, что Канада принимает конкретные меры, помочь Украине противостоять российской агрессии. Отметим, что в следующий раз реформы в Украине будут обсуждать на конференции в Вильнюсе (Литва) в 2020 году.

На прошлой неделе в Сенате Конгресса США одобрили проект военного бюджета, в котором заложено предоставление военной помощи Украине в размере 300 млн долл. Из этой суммы 100 млн долл. доступно на закупку летального оружия.

Сам проект в целом направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.

Как ранее сообщал «Ракурс», Канада внесла Украину в список стран на закупку оружия. Теперь Киев сможет приобрести боеприпасы и бронетехнику у канадских производителей.

Источник: Ракурс


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