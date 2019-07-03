Украина получит 45 млн долл. поддержки от Канады. Фото: Business Zavarnik

https://racurs.ua/n123876-ukraina-poluchit-45-mln-doll-podderjki-ot-kanady.html

Ракурс

Украина получит 45 млн долл. финансовой помощи от канадского правительства. Из них 25 млн долл. предназначены для реализации и развития инклюзивных и гендерно реагирующих реформ в Украине.

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О финансовой поддержке Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал на брифинге в Торонто. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Трюдо также отметил, что Канада принимает конкретные меры, помочь Украине противостоять российской агрессии. Отметим, что в следующий раз реформы в Украине будут обсуждать на конференции в Вильнюсе (Литва) в 2020 году.

На прошлой неделе в Сенате Конгресса США одобрили проект военного бюджета, в котором заложено предоставление военной помощи Украине в размере 300 млн долл. Из этой суммы 100 млн долл. доступно на закупку летального оружия.

Сам проект в целом направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.

Как ранее сообщал «Ракурс», Канада внесла Украину в список стран на закупку оружия. Теперь Киев сможет приобрести боеприпасы и бронетехнику у канадских производителей.