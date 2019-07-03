Україна отримає 45 млн дол. підтримки від Канади. Фото: Business Zavarnik

https://racurs.ua/ua/n123876-ukrayina-otrymaie-45-mln-dol-pidtrymky-vid-kanady.html

Ракурс

Україна отримає 45 млн дол. фінансової допомоги від канадського уряду. З них 25 млн дол. призначені для реалізації та розвитку інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні.

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Про фінансову підтримку України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів під час брифінгу у Торонто. Про це повідомляється на сайту уряду Канади.

Трюдо також наголосив, що Канада вживає конкретних заходів, що допомогти Україні протистояти російській агресії. Зазначимо, що наступного разу реформи в Україні будуть обговорювати на конференції у Вільнюсі (Литва) у 2020 році.

Минулого тижня у Сенаті Конгресу США схвалили проект військового бюджету, у якому закладено надання військової допомоги Україні у розмірі 300 млн дол. З цієї суми 100 млн дол. доступно на закупівлю летального озброєння.

Сам проект загалом направлений на надання Україні ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Канада внесла Україну до списку країн на закупівлю зброї. Тепер Київ зможе придбати боєприпаси і бронетехніку у канадських виробників.

Україна отримає 45 млн дол. підтримки від Канади

Канадський уряд виділить Україні 45 млн дол. підтримки. З них 25 млн дол. мають піти на реалізацію та розвиток реформ. Про фінансову допомогу домовились під час візиту президента Володимира Зеленського до Торонто

Україна отримає 45 млн дол. фінансової допомоги від канадського уряду. З них 25 млн дол. призначені для реалізації та розвитку інклюзивних та гендерно реагуючих реформ в Україні.

Про фінансову підтримку України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів під час брифінгу у Торонто. Про це повідомляється на сайту уряду Канади.

Трюдо також наголосив, що Канада вживає конкретних заходів, що допомогти Україні протистояти російській агресії. Зазначимо, що наступного разу реформи в Україні будуть обговорювати на конференції у Вільнюсі (Литва) у 2020 році.

Минулого тижня у Сенаті Конгресу США схвалили проект військового бюджету, у якому закладено надання військової допомоги Україні у розмірі 300 млн дол. З цієї суми 100 млн дол. доступно на закупівлю летального озброєння.

Сам проект загалом направлений на надання Україні ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Канада внесла Україну до списку країн на закупівлю зброї. Тепер Київ зможе придбати боєприпаси і бронетехніку у канадських виробників.