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Ракурс
Канада постачатиме Україні зброю та продовжить санкції проти РФ. Фото: пресс-служба президента

Канада постачатиме Україні зброю та продовжить санкції проти РФ

3 лип 2019, 08:47
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Канада постачатиме Україні свою зброю та бронетехніку. На перемовинах у Торонто президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо уклали низку домовленостей про підтримку України в оборонній сфері.

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Так, Канада внесла Україну до списку закупівлі канадської зброї. Трюдо заявив, що Збройні сили Канади нададуть всю необхідну допомогу та обладнання Україні, а також продовжать операцію UNIFIER. Про це повідомляється у прес-службі президента.

Під час перемовин Трюдо розповів про інвестиції канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні. На зустрічі порушувалось питання щодо незаконного вторгнення Росії в Україну.

Обговорюючи це питання Трюдо наголосив, що канадські військові продовжать тренувати українських службовців та надавати підтримку у боротьбі з діями РФ.

Зазначимо, що прем'єр Канади заявив, що його країна готова продовжити накладати санкції проти Росії, а також обурився щодо повернення РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський у Канаді заявив, що Україна продовжить курс в НАТО та ЄС.

Джерело: Ракурс


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