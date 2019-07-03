Канада будет поставлять Украине оружие и продлит санкции против РФ

https://racurs.ua/n123875-kanada-budet-postavlyat-ukraine-orujie-i-prodlit-sankcii-protiv-rf.html

Ракурс

Канада будет поставлять Украине свое оружие и бронетехнику. На переговорах в Торонто президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо заключили ряд договоренностей о поддержке Украины в оборонной сфере.

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Так, Канада внесла Украину в список закупки канадской оружия. Трюдо заявил, что Вооруженные силы Канады окажут всю необходимую помощь и оборудование Украине, а также продолжат операцию UNIFIER. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

Во время переговоров Трюдо рассказал об инвестициях канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. На встрече поднимался вопрос о незаконном вторжении России в Украину.

Обсуждая этот вопрос Трюдо подчеркнул, что канадские военные продолжат тренировать украинских служащих и оказывать поддержку в борьбе с действиями РФ.

Отметим, что премьер Канады заявил, что его страна готова продолжить накладывать санкции против России, а также возмутился из-за возврата РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский в Канаде заявил, что Украина продолжит курс в НАТО и ЕС.