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Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні. Фото: 112 Україна
Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123877-shtormove-poperedjennya-ta-nadzvychaynu-pojejnu-nebezpeku-ogolosyly-v-ukrayini-karta.htmlРакурс
Штормове попередження оголосили на території України. У Карпатах та в південних областях очікуються грози та шквальний вітер з поривами 15−20 м/с.
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Синоптики попереджають, що до 5 липня включно в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять північні та деякі західні області. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Напередодні у Кривому Розі негода залишила без світла все місто і залізницю. У дорозі через негоду затримались близько 10 потягів
Зазначимо, що через погіршення погодних умов у 13 областях України станом на 7.00 годину ранкузалишаються знеструмленими 525 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Чернігівська області.
У Дніпрі та в Чернігівській області через негоду постраждали четверо осіб. Двоє з них отримали поранення через повалені дерева.
Сильний вітер та град пошкодили дахи понад сотні будинків на території країни.
Як раніше повідомляв «Ракурс», на сході та півдні України сьогодні очікуються дощі.
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