Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Штормове попередження оголосили на території України. У Карпатах та в південних областях очікуються грози та шквальний вітер з поривами 15−20 м/с.

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Синоптики попереджають, що до 5 липня включно в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять північні та деякі західні області. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Напередодні у Кривому Розі негода залишила без світла все місто і залізницю. У дорозі через негоду затримались близько 10 потягів

Зазначимо, що через погіршення погодних умов у 13 областях України станом на 7.00 годину ранкузалишаються знеструмленими 525 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Чернігівська області.

У Дніпрі та в Чернігівській області через негоду постраждали четверо осіб. Двоє з них отримали поранення через повалені дерева.

Сильний вітер та град пошкодили дахи понад сотні будинків на території країни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на сході та півдні України сьогодні очікуються дощі.