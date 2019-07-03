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Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні. Фото: 112 Україна

Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні (КАРТА)

3 лип 2019, 10:06
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Штормове попередження оголосили на території України. У Карпатах та в південних областях очікуються грози та шквальний вітер з поривами 15−20 м/с.

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Синоптики попереджають, що до 5 липня включно в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять північні та деякі західні області. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Надзвичайна пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Напередодні у Кривому Розі негода залишила без світла все місто і залізницю. У дорозі через негоду затримались близько 10 потягів

Штормове попередження в Україні

Зазначимо, що через погіршення погодних умов у 13 областях України станом на 7.00 годину ранкузалишаються знеструмленими 525 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Чернігівська області.

У Дніпрі та в Чернігівській області через негоду постраждали четверо осіб. Двоє з них отримали поранення через повалені дерева.

Сильний вітер та град пошкодили дахи понад сотні будинків на території країни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на сході та півдні України сьогодні очікуються дощі.

Джерело: Ракурс


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