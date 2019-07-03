Погода в Україні: потужний ураган знеструмив 500 населених пунктів, є постраждалі. Фото: Інформатор

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Потужний ураган в Україні, який пронісся територією країни напередодні, завдав чимало руйнувань і навіть травмував чотирьох людей.

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Лютував руйнівний ураган у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій і Рівненській областях. Внаслідок дії стихії понад 500 населених пунктів залишилися знеструмленими, були зірвані дахи будинків і вирвані з корінням дерева.

У Дніпрі повалене сильним вітром дерево впало на зупинку, на якій у той момент перебували люди. Як наслідок, троє осіб дістали травми і були госпіталізовані.

На території Кривого Рогу негода повалила близько 80 дерев, що спричинило обірвані електропроводи і розбиті дахи будівель. За словами місцевих жителів, слідом за дощем негода принесла і великий град.

У Кіровоградській області вчора теж спостерігався потужний град із дощем.

Пронісся ураган і Рівненщиною. Так, у селі Антонівка лід покрив близько 200 дворів, пробиваючи дахи будинків та знищуючи врожай. У Дубровицькому районі потужним поривом вітру було зірвано дах місцевої школи. За попередніми даними, негода завдала збитків на сотні тисяч гривень.

Значно постраждав і Чернігів. Сильний вітер лютував близько 20 хвилин, але за цей час встиг викорчувати дерева, гілки яких впали на будинки, машини і дороги. Одне з повалених дерев привалило жінку, її госпіталізували з травмами. Без електропостачання залишилася частина міста і кілька населених пунктів області.

У Вінницькій області внаслідок урагану були повалені дерева та обірвані лінії електропередач, як наслідок, понад 80 населених пунктів залишилися без світла.

На Миколаївщині негода вирувала недовго, але встигла не лише обірвати лінії електропередач, а й знести вежу мобільного зв’язку.

Загалом, за даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на ранок 3 липня були знеструмленими понад 500 населених пунктів: у Дніпропетровській області — 163, у Чернігівській — 110, у Вінницькій — 57, у Миколаївській — 41, у Чернівецькій — 38, у Кіровоградській — 35, у Донецькій — 26, у Луганській — 14, у Запорізькій — 12, у Житомирській — 11, у Сумській — 9, у Черкаській — 6 та в Київській — 3.