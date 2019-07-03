Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Полное солнечное затмение: опубликованы впечатляющие фото. Фото: Zborg

Полное солнечное затмение: опубликованы впечатляющие фото

3 июл 2019, 11:29
999

Впечатляющие фото полного затмения Солнца появились в сети интернет. Редкое явление можно было наблюдать накануне в 12.23 по тихоокеанскому времени (22.23 по Киеву).

Loading...

Солнечное затмение в Бразилии. фото ЕРА

Редкое астрономическое явление началось над Тихим океаном и прошло над городом Ла-Серена в центре Чили до аргентинского города Часкомус, в 123 км к югу от Буэнос-Айреса.

Солнечное затмение в Испании

Солнечное затмение в Аргентине

Полностью затмение смогли увидеть только те люди, которые живут в 70-километровой полосе. Другие земляне могли увидеть затмение частично или совсем не увидели.

Солнечное затмение в США

На солнечное затмение посмотрел Дональд Трамп

Как ранее сообщал «Ракурс», Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) транслировало удивительное астрономическое явление для тех, кто не мог увидеть его собственными глазами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Регистрация Клюева и Шария: в ЦИК объяснили свои действия (ДОКУМЕНТ)

Центризбирком объяснил регистрацию Андрея Клюева и Анатолия Шария на внеочередных выборах в парламент. В ЦИК утверждают, что не имели достаточных причин для отказа в регистрации кандидатов в Верховную Раду

Новости Украины
15:01

Запрет мата: что предусматривает законопроект Богомолец против сквернословия

Запрет употребления ненормативной лексики в общественных местах, а также усиление ответственности за нецензурную брань на телевидении предлагает ввести нардеп Ольга Богомолец. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект

Новости Украины
14:27

Восстановление Донбасса обойдется Украине минимум в 10 млрд евро

Стоимость восстановления Донбасса назвал президент Украины Владимир Зеленский на конференции по вопросам реформ в Торонто. По словам Зеленского, восстановление региона обойдется Украине минимум в 10 млрд евро

Новости Украины
10:46
Новости партнеров
Загрузка...