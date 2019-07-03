Полное солнечное затмение: опубликованы впечатляющие фото. Фото: Zborg

https://racurs.ua/n123880-polnoe-solnechnoe-zatmenie-opublikovany-vpechatlyauschie-foto.html

Ракурс

Впечатляющие фото полного затмения Солнца появились в сети интернет. Редкое явление можно было наблюдать накануне в 12.23 по тихоокеанскому времени (22.23 по Киеву).

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Редкое астрономическое явление началось над Тихим океаном и прошло над городом Ла-Серена в центре Чили до аргентинского города Часкомус, в 123 км к югу от Буэнос-Айреса.

Полностью затмение смогли увидеть только те люди, которые живут в 70-километровой полосе. Другие земляне могли увидеть затмение частично или совсем не увидели.

Как ранее сообщал «Ракурс», Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) транслировало удивительное астрономическое явление для тех, кто не мог увидеть его собственными глазами.