Новости России: в Якутии из-за обрушения на трибуне спортивных соревнований пострадали девять человек. Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n123879-novosti-rossii-v-yakutii-iz-za-obvala-na-tribune-sportivnyh-sorevnovaniy-postradali-devyat-chelovek.html

Ракурс

В России произошло обрушение деревянной конструкции на зрительской трибуне. Чрезвычайное происшествие случилось в Якутии во время республиканских спортивных игр.

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Посмотреть волейбольные соревнования пришло слишком много болельщиков, а организаторы соревнований решили впустить в спортивный зал всех желающих. Части болельщиков не удалось разместиться на зрительских трибунах, поэтому они залезли на деревянные конструкции, ограждающие отопительные радиаторы. Из-за того, что азартные зрители очень активно болели за свои команды, конструкции не выдержали их веса и обрушились, информирует РИА «Новости».

В результате обрушения пострадали девять человек, в том числе болельщики и лидеры одной из волейбольных команд. Некоторые из них потеряли сознание.

Всех пострадавших доставили в больницу, восемь из них впоследствии отпустили домой, а одного человека госпитализировали.

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