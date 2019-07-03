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Восстановление Донбасса обойдется Украине минимум в 10 млрд евро. Фото: прес-служба президента

Восстановление Донбасса обойдется Украине минимум в 10 млрд евро

3 июл 2019, 10:46
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Восстановление Донбасса обойдется Украине минимум в 10 млрд евро. Об этом в Торонто на конференции по вопросам реформ в Украине заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, для возвращения региона перед Украиной стоят два вызова: экономический и информационный. Зеленский анонсировал экономический форум в Мариуполе, на который пригласил иностранных инвесторов для обсуждения финансирования гуманитарных и инфраструктурных проектов на Донбассе. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

Зеленский отметил, что украинцы на Донбассе напуганы и запутались. Имея на руках украинский паспорт, документ от «ЛНР» или «ДНР», а теперь еще и российский паспорт, граждане теряют идентичность и забывают, кто они.

По мнению Зеленского, это самый сложный вопрос для Украины, однако Донбасс и Крым является украинскими, поэтому необходимо донести это до граждан и руководства Кремля. Президент отметил, что весь мир должен все время напоминать об этом России, и назвал возвращение регионов залогом спокойного сна в Европе.

Как ранее сообщал «Ракурс», Канада выделит Украине 45 млн долл. помощи на проведение реформ.

Источник: Ракурс


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