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Ракурс
Відновлення Донбасу обійдеться Україні щонайменше в 10 млрд євро. Фото: прес-служба президента

Відновлення Донбасу обійдеться Україні щонайменше в 10 млрд євро

3 лип 2019, 10:46
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Відновлення Донбасу обійдеться Україні щонайменше в 10 млрд євро. Про це у Торонто на конференції з питань реформ в Україні заявив президент Володимир Зеленський.

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За словами голови держави, для повернення регіону перед Україною постають два виклики: економічний та інформаційний. Зеленський анонсував економічний форум у Маріуполі, на який запросив іноземних інвесторів для обговорення фінансування гуманітарних та інфраструктурних проектів на Донбасі. Про це повідомляється у прес-службі президента.

Зеленський наголосив, що українці на Донбасі налякані та заплутались. Маючи на руках український паспорт, документ від «ЛНР» чи «ДНР», а зараз ще й російський паспорт, громадяни втрачають ідентичність і забувають, хто вони.

На думку Зеленського, це найскладніше питання для України, однак Донбас та Крим є українськими, тому це треба донести до громадян та керівництва Кремля. Президент зазначив, що весь світ має весь час нагадувати про це Росії, і назвав повернення регіонів запорукою спокійного сну у Європі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Канада виділить Україні 45 млн дол. допомоги на проведення реформ.

Джерело: Ракурс


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