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Новини Росії: в Якутії через обвал на трибуні спортивних змагань постраждали дев'ятеро осіб. Фото: Lenta.ru

Новини Росії: в Якутії через обвал на трибуні спортивних змагань постраждали дев’ятеро осіб

3 лип 2019, 11:07
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У Росії стався обвал дерев’яної конструкції на глядацькій трибуні. Надзвичайна подія сталася в Якутії під час республіканських спортивних ігор.

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Подивитися волейбольні змагання прийшло занадто багато вболівальників, а організатори змагань вирішили впустити до спортивної зали всіх охочих. Частині вболівальникам не вдалося розміститися на глядацьких трибунах, тож вони видралася на дерев’яні конструкції, що огороджували опалювальні радіатори. Через те, що азартні глядачі дуже активно вболівали за свої команди, конструкції не витримали їхньої ваги й обвалилися, інформує РІА «Новости».

Внаслідок обвалу постраждали дев’ятеро осіб, зокрема, вболівальники і лідери однієї з волейбольних команд. Дехто з них знепритомнів.

Усіх потерпілих доставили до лікарні, вісьмох згодом відпустили додому, а одну людину госпіталізували.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Росії на глибоководному апараті ВМФ згоріли 14 моряків.


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