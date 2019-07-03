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Ракурс
Повне сонячне затемнення: опубліковані вражаючі фото. Фото: Zborg

Повне сонячне затемнення: опубліковані вражаючі фото

3 лип 2019, 11:29
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Вражаючі фото повного затемнення Сонця з’явились у мережі інтернет. Рідкісне явище можна було спостерігати напередодні о 12.23 за тихоокеанським часом (22.23 за київським часом).

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Рідкісне астрономічне явище почалось над Тихим океаном та пройшло над містом Ла-Серена у центрі Чилі до аргентинського міста Часкомус, за 123 км на південь від Буенос-Айреса.

Сонячне затемнення у Бразилії. Фото ЕРА

Сонячне затемнення в Іспанії

Повністю затемнення змогли побачити тільки ті люди, які живуть у 70-кілометровій смужці. Інші земляни могли побачити затемнення частково або зовсім не побачили.

Сонячне затемнення у США

На сонячне затемнення подивився Дональд Трамп

Сонячне затемнення у Аргентині

Як раніше повідомляв «Ракурс», Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) транслювало дивовижне астрономічне явище для тих, хто не міг побачити його на власні очі.

Джерело: Ракурс


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