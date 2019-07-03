Искусственный интеллект поможет выявлять факты домашнего насилия

https://racurs.ua/n123904-iskusstvennyy-intellekt-zadeystvovali-dlya-zaschity-detey-ot-domashnego-nasiliya-v-yaponii.html

Ракурс

В расположенной в центральной части Японии префектуре Миэ начался эксперимент с применением системы искусственного интеллекта для защиты детей от домашнего насилия.

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Искусственный интеллект будет определять, нужно ли направлять ребенка в специальное учреждение с целью защиты в случае подозрений на насилие над ним, сообщает телеканал NHK.

Эксперимент в сотрудничестве с местными властями проводит Национальный институт передовой промышленной науки и технологий Японии.

Эта система анализирует данные и прогнозирует возникновение опасной ситуации в будущем, а также возможность ее повторения.

Она уже выяснила и занесла в список прошлые случаи издевательств над детьми в этом регионе.

Пользователи вносят в нее различную информацию, связанную с подозрениями на издевательства, например, наличие порезов и синяков на лицах детей, просьбы детей о защите.

Местные чиновники, которые занимаются детьми, надеются, что искусственный интеллект поможет быстро принимать трудные решения, если ребенка, в отношении которого есть подозрение в домашнем насилии, следует защитить.

Это первый такого рода эксперимент в стране. Ожидается, что тестирование системы искусственного интеллекта продлится до февраля следующего года.

Напомним, в прошлом году стало известно, что ученые создали искусственный интеллект, способный распознавать депрессию по устной речи.