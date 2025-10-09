Агент ФСБ готував удар по Миргороду. Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Полтавщині.

Російська армія планувала «накрити» балістикою більшість електропідстанцій, що живлять районний центр. Також росіяни хотіли вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів Сил оборони. Для коригування ударів ФСБ Росії завербувала місцевого різноробочого. Про це 9 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Загарбники наказали агенту шукати в місті енергооб'єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад українського війська. Зловмисник позначав локації таких «цілей» на гугл-картах і передавав росіянам. Його затримали, коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.

Затриманому повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне.

