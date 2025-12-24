РФ атакувала Україну 116 БпЛА і більшість з них летіла на інфраструктуру Чернігівщини. Фото:

Ракурс

Уночі армія РФ атакувала Україну 116 ударними безпілотниками.

У ніч на 24 грудня окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із російських Міллєрово, Курська, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська та з Гвардійського в окупованому Криму. Близько 90 цих дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що значна кількість дронів летіла на об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що вдалося знешкодити 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Однак на 19 локаціях влучили 48 російських «шахедів».

Напередодні в ДСНС поінформували, що вчора ввечері росіяни завдали кількох ударів по критичній інфраструктурі Чернігова. Внаслідок влучань виникла пожежа, яку оперативно вдалося ліквідувати.

А в іншому районі міста «шахед» влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. Там двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, вночі проти 23 грудня Росія здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру й вдарила по виробничих об'єктах «Укрнафти». На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак були руйнування. Робота цих об'єктів призупинена, наразі тривають невідкладні ремонтні роботи.