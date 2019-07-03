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Ракурс
Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

Трампа викрили у використанні в передвиборчій рекламі знімків його «прихильників», придбаних на інтернет-фотобанках (ФОТО, ВІДЕО)

3 лип 2019, 21:42
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Серія відеооголошень у Фейсбуці, опублікованих в межах передвиборчої кампанії Дональда Трампа, показує, здавалося б, молоду жінку, яка гуляє на пляжі у Флориді, іспаномовного жителя США на міській вулиці в Техасі та бородатого хіпстера в кафе у столиці країни Вашингтоні, які схвалюють діяльність чинного президента США.

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Насправді, у рекламі Трампа використовуються знімки людей, які кожен може придбати для використання у своїй відеоматеріалах на відповідних інтернет-сервісах, повідомляє NBC News.

Так, «Трейсі з Техасу» на відео заявляє, що «не могла б бажати кращого президента для США». Насправді вона є моделлю з відеоролика французької компанії Tuto Photos «Прогулянка красуні на літньому пляжі», придбаному на istockphoto.com.

Фото: popular.info

У рекламі Трампа міститься застереження, що на відео не реальна особа, а лише актор. Однак воно відображається на частку секунди дуже маленьким шрифтом.

Фото: popular.info

Цікаво, що згідно з даними сайту, ліцензії на відеокліпи, які використовуються в рекламі Трампа, можна отримати всього за 170 дол. США.

Аналогічна ситуація спостерігається з іншими оголошеннями.

Фото: Judd Legum

Бородатий хіпстер «Томас із Вашингтона» виявився героєм постановочного відео «Бородатий татуюваний хіпстер, власник кафе», розміщеного на iStock компанією GM Stock з турецького міста Ізмир.

Фото: Judd Legum

Фото: Judd Legum

Однак дізнатися від самих фотомоделей, що вони думають з приводу нібито підтримки ними політики Трампа, журналістам не вдалося, оскільки фотосервіси відмовляються повідомляти відповідну конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, 18 липня Трамп оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.


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