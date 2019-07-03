Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n123907-trampa-ulichili-v-ispolzovanii-v-predvybornoy-reklame-snimkov-schastlivyh-amerikancev.html

Ракурс

Серия видеообъявлений в Фейсбуке, опубликованных в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа, показывает, казалось бы, молодую женщину, которая гуляет на пляже во Флориде, испаноязычного жителя США на городской улице в Техасе и бородатого хипстера в кафе в столице страны Вашингтоне, одобряющих деятельность действующего президента США.

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На самом деле, в рекламе Трампа используются снимки людей, которые каждый может приобрести для использования в своей видеоматериалах на соответствующих интернет-сервисах, сообщает NBC News.

Так, «Трейси из Техаса» на видео заявляет, что «не могла бы желать лучшего президента для США». На самом деле она является моделью из видеоролика французской компании Tuto Photos «Прогулка красавицы на летнем пляже», приобретенном на istockphoto.com.

В рекламе Трампа содержится предостережение, что на видео не реальное лицо, а только актер. Однако оно отображается на долю секунды очень маленьким шрифтом.

Интересно, что согласно данным сайта, лицензии на видеоклипы, которые используются в рекламе Трампа, можно получить всего за 170 долл. США.

Аналогичная ситуация наблюдается с другими объявлениями.

Бородатый хипстер «Томас из Вашингтона» оказался героем постановочного видео «Бородатый татуированый хипстер, владелец кафе», опубликованного на iStock компанией GM Stock из турецкого города Измир.

Однако узнать от самих фотомоделей, что они думают по поводу якобы поддержки ими политики Трампа, журналистам не удалось, поскольку фотосервисы отказываются сообщать соответствующую конфиденциальную информацию.

Напомним, 18 июля Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.