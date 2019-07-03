Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

Трампа уличили в использовании в предвыборной рекламе снимков его «сторонников», приобретенных на интернет-фотобанках (ФОТО)

3 июл 2019, 21:42
999

Серия видеообъявлений в Фейсбуке, опубликованных в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа, показывает, казалось бы, молодую женщину, которая гуляет на пляже во Флориде, испаноязычного жителя США на городской улице в Техасе и бородатого хипстера в кафе в столице страны Вашингтоне, одобряющих деятельность действующего президента США.

Loading...

На самом деле, в рекламе Трампа используются снимки людей, которые каждый может приобрести для использования в своей видеоматериалах на соответствующих интернет-сервисах, сообщает NBC News.

Так, «Трейси из Техаса» на видео заявляет, что «не могла бы желать лучшего президента для США». На самом деле она является моделью из видеоролика французской компании Tuto Photos «Прогулка красавицы на летнем пляже», приобретенном на istockphoto.com.

Фото: popular.info

В рекламе Трампа содержится предостережение, что на видео не реальное лицо, а только актер. Однако оно отображается на долю секунды очень маленьким шрифтом.

Фото: popular.info

Интересно, что согласно данным сайта, лицензии на видеоклипы, которые используются в рекламе Трампа, можно получить всего за 170 долл. США.

Аналогичная ситуация наблюдается с другими объявлениями.

Фото: Judd Legum

Бородатый хипстер «Томас из Вашингтона» оказался героем постановочного видео «Бородатый татуированый хипстер, владелец кафе», опубликованного на iStock компанией GM Stock из турецкого города Измир.

Фото: Judd Legum

Фото: Judd Legum

Однако узнать от самих фотомоделей, что они думают по поводу якобы поддержки ими политики Трампа, журналистам не удалось, поскольку фотосервисы отказываются сообщать соответствующую конфиденциальную информацию.

Напомним, 18 июля Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Обвиняемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили под домашний арест — Сарган

Голосеевский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика Владимира Гройсмана Станислава Ежова на круглосуточное содержание под стражей с ношением электронного браслета

Новости Украины
20:51

Регистрация Клюева: Баканов собрал совещание в СБУ, Генпрокуратура направила в ЦИК дополнительные документы

СБУ сегодня обещает проинформировать общественность и ЦИК о результатах проверки ситуации относительно якобы проживания в течение последних пяти лет в Украине Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина

Новости Украины
16:12
Новости партнеров
Загрузка...