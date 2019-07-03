Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Шарія та Клюєва, фото: Сергій Нужненко

https://racurs.ua/ua/n123909-cvk-znyala-z-vyboriv-shariya-ta-kluieva-pislya-otrymannya-lystiv-vid-sbu-ta-mvs-dokument.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати на позачергових парламентських виборах колишнього голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського відеоблогера Анатолія Шарія.

Loading...

Тепер відповідне рішення має бути доведене до відома типографій, які друкують виборчі бюлетені. Про це повідомляє «Громадське».

Рішення про зняття кандидатури Клюєва підтримали усі присутні члени ЦВК.

Перед голосуванням виступив представник Ліберальної партії, яка висувала Клюєва в депутати. Він наголосив, що існує низка ухвал суду, які спростовували докази відсутності Клюєва в Україні протягом останніх років.

Також усі присутні члени ЦВК підтримали рішення про скасування реєстрації Шарія.

Члени ЦВК зазначили, що ухвалили відповідні рішення на підставі отриманих від СБУ та МВС листів з цього питання.

Так, кілька годин тому прес-центр СБУ оприлюднив офіційні повідомлення спецслужби, спрямовані до ЦВК з приводу перевірки ситуації довкола Клюєва та Шарія.

У СБУ зазначають, що Шарій залишив межі України 24 січня 2012 року й з того часу на територію нашої держави не в’їжджав.

Щодо Клюєва СБУ встановила, що він залишив Україну в 2014 році. Його адвокати, зокрема, вказували місцем реєстрації свого підзахисного розташоване в Московській області РФ селище Шульгіно. Крім того, Клюєв у 2017 році брав участь у телепрограмах на кількох російських телеканалах, що вказує на його безпосереднє перебування на території РФ, наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, вчора в Києві на Майдані Незалежності зібралася масштабна акція протесту, спровокована рішенням ЦВК про реєстрацію Клюєва та Шарія.