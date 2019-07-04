У Facebook назвали причину останнього глобального збою

У низці регіонів світу 3 липня спостерігалися проблеми з доступом до соцмережі Фейсбук, фото: Stock Catalog

https://racurs.ua/ua/n123910-u-facebook-nazvaly-prychynu-ostannogo-globalnogo-zbou.html

Ракурс

Вчора в низці регіонів світу спостерігалися проблеми з роботою соціальних мереж Facebook, Instagram та WhatsApp. Користувачі переважно скаржилися на проблеми із завантаженням та переглядом зображень.

Loading...

Згодом у коментарі виданню Mashable фахівці компанії визнали наявність проблем із завантаженням або надсиланням зображень, відео чи інших файлів, та назвали причину виникнення цих несправностей.

Під час однієї з наших рутинних операцій з технічного обслуговування ми викликали проблему, яка ускладнює завантаження чи надсилання фотографій і відео для деяких користувачів, — заявили в компанії, пообіцявши якомога швидше виправити цю ситуацію.

Кілька годин тому у Facebook заявили, що проблему вирішено.

Ми повинні повернутися на 100% для всіх. Вибачте за незручності, — зазначили на сторінці компанії у соцмережі Твіттер.

Хоча для стороннього спостерігача Facebook, Instagram і WhatsApp здаються повністю окремими соціальними мережами, усі вони належать одній компанії і все більше в своїй роботі використовують загальну архітектуру.

Схоже, що збої пов’язані з внутрішньою структурою чи проблемою додатків, — прокоментували ситуацію в компанії ThousandEyes, яка здійснює моніторинг інтернет-трафіку в усьому світі.

Вчора експерти ThousandEyes зафіксували проблеми із завантаженням деяких типів даних, таких як зображення у форматах «.png» та «.jpg».

Не схоже, що винен інтернет, оскільки ми не бачимо проблем з мережею або міждоменною маршрутизацією, які впливають на ці послуги, — наголосили в компанії.

Нагадаємо, проблеми з роботою із зображеннями та відео в соцмережах спостерігалися в низці країн Європи, південно-східної Азії, а також Північної та Південної Америки.