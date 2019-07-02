До поштового відділення компанії надійшла потенційно небезпечна посилка, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n123825-u-shtab-kvartyri-facebook-v-kaliforniyi-evakuuvaly-chotyry-budivli-cherez-pidozru-na-zaryn.html

Ракурс

Компанія Facebook Inc евакуювала чотири будівлі через загрозу застосування нервово-паралітичного газу зарину. Двох людей, які могли контактувати із зарином, перевірили медики.

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Інцидент стався в понеділок після того, як у поштовому відділі компанії у штаті Каліфорнія перевірка одного з пакунків показала позитивний результат на токсичні сполуки, повідомляє агентство Reuters.

У людей, які торкалися підозрілого пакета близько 11-ї години ранку за місцевим часом (21.00 за київським часом), не виявили жодних симптомів впливу зарину, розповів журналістам Джон Джонсон, пожежний маршал міста Менло Парк, де базується Facebook.

Facebook тестує всі вхідні пакети, і коли був отриманий позитивний результат, вони просто ініціювали свій стандартний протокол. Тепер ми чекаємо, щоб перевірити, чи ця інформація підтвердиться, — зазначив чиновник.

Представник Facebook Ентоні Харрісон сказав, що компанія провела евакуацію чотирьох будівель після позитивного тесту і співпрацювала з поліцією в розслідуванні.

Влада ще не ідентифікувала знайдену речовину, — сказав Харрісон.

У ФБР журналістам повідомили, що реагують на цей інцидент.

Зарин — сильнодіюча токсична сполука, що руйнує нервову систему, може використовуватися як хімічна зброя. Контакт із зарином може призвести до смерті. Ця речовина безбарвна, без смаку та запаху. Люди піддаються впливу зарину через контакт зі шкірою, контакт з очима або через вдихання.

Нагадаємо, торік у Японії стратили лідера секти «Аум Сінрікьо» Секо Асахарі, причетного до розпилення зарину в токійському метро у 1995 році. Тоді жертвами цієї атаки стали 13 осіб, ще близько 6,3 тис. постраждали.