Запаси піску у світі стрімко зменшуються

https://racurs.ua/ua/n123911-svit-moje-zitknutysya-z-nestacheu-pisku-ta-graviu-ucheni.html

Ракурс

Пісок та гравій видобуваються швидше, ніж їх встигають замінити.

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Вони можуть виявитися найбільш недооціненими природними ресурсами у світі. Про це йдеться у зверненні групи американських вчених, опублікованому в журналі Nature.

Учені наголошують, що пісок є ключовим інгредієнтом сучасного життя, однак ніхто не знає, які його наявні запаси і скільки піску видобувається.

Пісок і гравій складають найбільш видобуту групу матеріалів, навіть перевищуючи за цим показником викопне паливо, зазначають учені.

Щороку від 32 млрд до 50 млрд т піску використовуються в усьому світі, головним чином для виготовлення бетону, скла та електроніки. Це перевищує темпи природного відновлення і попит невдовзі може значно перевищити пропозицію.

Урбанізація та глобальне зростання населення стимулюють стрімке зростання попиту, особливо в Китаї, Індії та Африці. У найближче століття очікується збільшення попиту на пісок на 300% і підвищення цін на 400%, зазначають учені.

Учені наголошують, що на проблему із вичерпанням запасів піску потрібно вже сьогодні звернути таку ж увагу, як і на нафту, газ чи дорогоцінні метали, й вживати відповідних заходів у глобальному масштабі.

Ми терміново потребуємо програми моніторингу для вирішення проблеми прогалин у поточних даних та знаннях, і таким чином — повної оцінки масштабів дефіциту піску. Саме наукова спільнота, уряди та політики повинні вжити заходів, необхідних для того, щоб це сталося, — наголошує співробітник Інституту арктичних і альпійських досліджень Університету Колорадо Метте Бенксен.

Відсутність нагляду та моніторингу призводить до нестабільної експлуатації, планування та торгівлі. Вилучення піску з річок і пляжів має далекосяжні наслідки для екології, інфраструктури, національних економік і засобів до існування трьох мільярдів людей, які живуть уздовж річок в усьому світі, наголошують учені.

Зазначається, що незаконний видобуток піску був задокументований у 70 країнах світу.

Для того, щоб перейти до стійкого в глобальному масштабі добування піску, люди повинні повністю встановити наявність стійких джерел цього матеріалу й скоротити поточні показники видобутку та потреби в піску шляхом переробки бетону та розвитку альтернативи піску (наприклад, подрібнених порід або пластикових відходів).

Відповідна стратегія буде залежати від знань про місця розташування та масштабів видобутку піску, а також від природних коливань рівня піску в річках світу.

Питання дефіциту піску не можна вивчати в географічній ізоляції, оскільки воно має глобальні наслідки, — наголошують учені. — У швидко змінюваному сучасному світі ми не можемо дозволити собі закривати на це очі.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що пляжний пісок становить серйозну небезпеку для здоров’я.