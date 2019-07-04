Уламки китайської ракети спровокували появу вогняної кулі в небі над Флоридою, фото: Manufacturing Talk Radio

https://racurs.ua/ua/n123912-kytayske-kosmichne-smittya-pryzvelo-do-poyavy-nlo-v-nebi-nad-florydou-video.html

Ракурс

В середу вранці в небі над американським штатом Флорида низка очевидців помітили в небі яскраву вогняну кулю.

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Так, Американське метеорне товариство (АМТ) заявило, що отримало 23 такі повідомлення. За словами очевидців, куля рухалася із заходу на схід, повідомляє AP.

Навіть офіс шерифа округу Палм-Біч після отримання численних повідомлень про таємничі вогні опублікував в соціальних мережах жартівливу заяву;

Ми не були захоплені вчора ввечері марсіанами, але цінуємо рівень вашої впевненості в тому, що зможемо зупинити міжгалактичних загарбників.

Втім, у вчених є більш прозаїчне пояснення цього явища. Так, за словами американського астрофізика Джонатан Макдауелла, помічена в небі куля, ймовірно, була всього лише частинами запущеної в січні китайської ракети, яка знову увійшла в атмосферу Землі. Ця ракета доставила на орбіту китайський військовий супутник.

В АМТ вважають, що джерелом космічно сміття міг бути супутник CZ-3B R/B, запущений Китаєм у 2015 році.

Макдауелл зазначив, що такі випадки входження космічного сміття в атмосферу Землі досить поширеними й відбуваються приблизно раз на місяць, але вони досить рідко «відбуваються вночі над Сполученими Штатами, де багато людей бачать це».

Так що, це було незвичайним, — наголосив учений.

Більшість таких випадків відбуваються над океанами та над незаселеними районами, до того ж часто є непомітними через денне сонячне світло, наголошують в АМТ.

Нагадаємо, на початку цього року в районі Нової Зеландії увійшов у щільні шари атмосфери та згорів російський військовий супутник. Цей момент потрапив на відео.