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Ракурс
В ЦРУ отреагировали на проблемы с работой Instagram, фото: The Intercept

«Это не мы»: в ЦРУ отреагировали на масштабный сбой в соцсетях

4 июл 2019, 09:55
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В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) в шутливой форме отреагировали на масштабный сбой, который вчера произошел в нескольких социальных сетях.

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Да, нас также влияют проблемы с Инстаграмом. Нет, не мы вызвали это, — заверила пресс-служба разведывательного ведомства в сообщении на официальной странице в социальной сети Твиттер.

Также в ЦРУ добавили, что не смогут исправить проблемы с соцсетью.

А вы пробовали его выключить и включить? — пошутили в ЦРУ.

Вчера в социальных сетях Twitter, Instagram и WhatsApp течение нескольких часов наблюдался масштабный сбой в работе. Пользователи в Северной и Южной Америке, Европе и странах юго-восточной Азии преимущественно жаловались на проблемы с загрузкой фотографий и других файлов.

Несколько часов назад в компании Фейсбук сообщили, что наконец смогли решить проблему.

В компании заявляют, что сбои возникли во время рутинных работ по техническому обслуживанию.

Источник: Ракурс


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