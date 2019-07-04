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Ракурс
КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

4 июл 2019, 10:01
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Конституционный суд Украины пикетируют общественные активисты и представители нескольких политических партий.

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Сегодня, 4 июля, люди вышли под КСУ на протест против возможной отмены Закона Украины «Об очищении власти» (о люстрации).

Сразу после начала акции под зданием КСУ произошла потасовка: свободовцы сломали несколько флагов сторонников «Европейской солидарности», партии экс-президента Петра Порошенко. После этого вспыхнула словесная перепалка с обоюдными оскорблениями оппонентов. В конце концов стороны разделила Национальная гвардия.

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

В то же время находящиеся на месте событий корреспонденты СМИ констатируют, что пикет под КСУ больше похож на пиар-акцию политических партий.

Источник: Ракурс


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КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

Конституционный суд Украины сегодня пикетируют общественные активисты и представители нескольких политических партий. Причиной протеста является возможная отмена КСУ закона о люстрации

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10:01
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