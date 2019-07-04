КСУ пикетируют из-за возможности отмены закона о люстрации. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123915-ksu-piketiruut-iz-za-vozmojnosti-otmeny-zakona-o-lustracii-translyaciya-foto.html

Ракурс

Конституционный суд Украины пикетируют общественные активисты и представители нескольких политических партий.

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Сегодня, 4 июля, люди вышли под КСУ на протест против возможной отмены Закона Украины «Об очищении власти» (о люстрации).

Сразу после начала акции под зданием КСУ произошла потасовка: свободовцы сломали несколько флагов сторонников «Европейской солидарности», партии экс-президента Петра Порошенко. После этого вспыхнула словесная перепалка с обоюдными оскорблениями оппонентов. В конце концов стороны разделила Национальная гвардия.

В то же время находящиеся на месте событий корреспонденты СМИ констатируют, что пикет под КСУ больше похож на пиар-акцию политических партий.