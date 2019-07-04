Замінований ліс горить біля Станиці Луганської: внаслідок вибуху постраждав чоловік. Фото: Прямий

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Ракурс

Лісова пожежа виникла поблизу Станиці Луганської в Луганській області. Напередодні зайнялася лісова підстилка у Піщаному лісництві неподалік села Колесниківка. Горить у двох місцях, вогонь охопив 20 га території.

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Рятувальники наразі не можуть гасити пожежу, оскільки територія лісу замінована. Бійці піротехнічного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять розмінування. Про це сьогодні інформує прес-служба ДСНС.

Унаслідок пожежі дістав поранення тракторист місцевого лісогосподарства. Коли він на тракторі оборював місце займання в лісі, стався вибух. У потерпілого діагностовано контузію та поранення руки.

Сьогодні вранці, 4 липня, до місця пожежі прибула понад сотня вогнеборців і бійців піротехнічного підрозділу, котрі проводять розмінування місцевості, де вирує пожежа.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) загасили масштабну пожежу біля позицій українських військових.